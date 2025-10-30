Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag insgesamt wenig verändert geschlossen. Der Leitindex SMI bewegte sich die meiste Zeit mehr oder weniger klar im Minus, am Ende schloss er aber nur ganz knapp unter der Nulllinie und konnte damit die Verlustreihe der vergangenen Tage nicht durchbrechen. Insgesamt zeigte sich ein gemischtes Bild. Positiv wurde in Marktkreisen die Annäherung zwischen den USA und China gewertet. Im Streit um Chinas ...

