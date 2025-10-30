Der spanische Ladelösungsanbieter Wallbox Chargers hat eine Partnerschaft mit dem italienischen Energieversorger Hera Comm bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation sollen bis Ende 2025 insgesamt 58 DC-Ladesäulen des Typs Supernova an Standorten in Mittel- und Norditalien installiert werden. Derzeit verfügt Hera Comm, ein Unternehmen der Hera Group, laut den Spaniern über ein bestehendes Netz von 320 öffentlichen Ladestationen. Ob es sich dabei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.