Der spanische Ladelösungsanbieter Wallbox Chargers hat eine Partnerschaft mit dem italienischen Energieversorger Hera Comm bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation sollen bis Ende 2025 insgesamt 58 DC-Ladesäulen des Typs Supernova an Standorten in Mittel- und Norditalien installiert werden. Derzeit verfügt Hera Comm, ein Unternehmen der Hera Group, laut den Spaniern über ein bestehendes Netz von 320 öffentlichen Ladestationen. Ob es sich dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
