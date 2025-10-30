DJ Saint-Gobain mit Umsatzrückgang in Nordamerika

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Saint-Gobain hat wegen eines schwächelnden Nordamerika-Geschäfts im dritten Quartal 2025 etwas weniger umsetzt. Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, verringerte sich der Konzernumsatz auf flächenbereinigter Basis um 0,2 Prozent auf 11,42 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz in Nordamerika auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent, was laut Saint-Gobain sowohl auf die Schwäche im Neubau aufgrund der weiterhin hohen Zinsen als auch auf das Ausbleiben größerer Wetterereignisse zurückzuführen ist, die in den Vorjahren den Absatz von Dachbaustoffen angekurbelt hatten.

Für dieses Jahr hält Saint-Gobain an seinem Ziel fest, eine operative Marge von über 11 Prozent zu erreichen.

October 30, 2025

