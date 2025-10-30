Der E-Commerce-Riese übertrifft die Erwartungen deutlich und hebt die Prognose kräftig an. AWS wächst so schnell wie seit 2022 nicht mehr, der KI-Chip Trainium ist ausverkauft. CEO Andy Jassy spricht von starkem Momentum in allen Bereichen. Auch die Prime-Liefergeschwindigkeit erreicht Rekordniveau. Die Aktie springt im nachbörslichen Handel zweistellig an.Amazon hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 13 Prozent ...

