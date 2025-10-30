Nach der mehrtägigen Rekordjagd folgt der Rückschlag. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq schließen im Minus. Metas massive KI-Ausgaben drücken auf die Stimmung bei Tech-Werten. Das Trump-Xi-Treffen bringt Teilerfolge, aber keinen großen Durchbruch. Fed-Chef Powell dämpft zudem Zinshoffnungen für Dezember.Die rekordhohen US-Aktienindizes haben am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Verlauf allesamt mit Verlusten geschlossen. In der letzten Handelsstunde gab auch der Dow Jones Industrial seine moderaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
