NuORDER by Lightspeed, eine führende globale Handelsplattform, die Einzelhändlern und Marken die Möglichkeit zur Vernetzung, Zusammenarbeit und zum Treffen intelligenterer Kaufentscheidungen bietet, gab heute die Ausweitung der Partnerschaft zwischen Nordstrom und NuORDER by Lightspeed bekannt. NuORDER wird eine größere Rolle im End-to-End-Daten- und -Integrationsprogramm von Nordstrom spielen, um Nordstrom bei der weiteren Optimierung seines Sortiments und des Kundenerlebnisses zu unterstützen.

Durch den Aufbau eines universellen Katalogs mit Produkt-, Kategorie-, Größen- und Bilddaten unterstützt NuORDER Nordstrom bei einem effizienteren Betrieb in großem Maßstab, indem manuelle Prozesse reduziert und Kaufzyklen beschleunigt werden. NuORDER erfasst derzeit über 50 Datenpunkte pro Artikel. Im Zuge der Entwicklung KI-gestützter Prozesse durch Nordstrom, um Waren effizienter zu den Kunden zu bringen, wird NuORDER für eine bessere Datenerfassung verantwortlich sein, um KI-gestützte Prognosen, Produktempfehlungen und Personalisierung zu unterstützen.

"Umfassende Produktdaten von Tausenden von Marken zu sammeln, ist ein zeitaufwändiges, kostspieliges Unterfangen, das eine umfassende Zusammenarbeit erfordert", so Danielle Fairfield, VP Head of Retail, NuORDER by Lightspeed. "NuORDER vereinfacht diesen Prozess, damit Einzelhändler schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen können, die ihre Margen schützen und das Kundenerlebnis verbessern. In der nächsten Phase unserer Partnerschaft werden die von uns bereitgestellten Daten noch umfangreicher, vollständiger und breiter gefächert und somit für das gesamte Geschäft von Nordstrom noch nützlicher sein."

"Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Einzelhändler arbeiten, und eröffnet neue Wachstumschancen. Dies gilt jedoch nur, wenn sie Zugang zu den richtigen Daten haben", so Chris Akrimi, General Manager von NuORDER by Lightspeed. "Die Erschließung von Daten eröffnet enorme neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel personalisierte Produktempfehlungen, nahtloser Handel, reaktionsschneller Support und schnellere Produktverfügbarkeit. Dies alles wird vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von KI und neuen Technologien für die Branche entscheidend für den Erfolg im Einzelhandel sein."

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform für den Ein- und Verkauf im Großhandel. NuORDER bietet eine umfassende Suite an Handelslösungen an, die entwickelt wurden, um den weltweiten Vertrieb von Markenprodukten zu optimieren und Einzelhändlern gleichzeitig die erforderlichen Einblicke für fundierte Kaufentscheidungen zu liefern. Heute nutzen über 4.000 Marken und mehr als 100.000 ausgewählte Einzelhändler NuORDER zur Optimierung ihrer Großhandelsaktivitäten. NuORDER wurde im Jahr 2021 von Lightspeed übernommen. Folgen Sie NuORDER in den sozialen Medien: LinkedIn, Facebook, Instagram und X.

Über Lightspeed

Lightspeed ist die POS- und Zahlungsplattform, die Unternehmen im Herzen von Gemeinschaften in mehr als 100 Ländern unterstützt. Als bevorzugter Partner für ambitionierte Unternehmer aus dem Einzelhandel und Gastgewerbe unterstützt Lightspeed Unternehmen bei der Beschleunigung ihres Wachstums, der Schaffung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse und der intelligenteren Steuerung aller Kanäle und Standorte. Mit schneller, flexibler Omnichannel-Technologie verbindet Lightspeed Point of Sale, E-Commerce, integrierte Zahlungslösungen, Bestandsverwaltung, Reporting, Personal- und Lieferantenmanagement, Finanzdienstleistungen und ein exklusives Großhandelsnetzwerk. Lightspeed unterstützt Unternehmen, gestützt auf Erkenntnisse und fachkundige Unterstützung, bei der effizienten Führung ihres Betriebs und der Konzentration auf ihre Kernkompetenzen. Lightspeed wurde im Jahr 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) notiert. Die Teams des Unternehmens sind in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube und X.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"), darunter Informationen zu den Produktangeboten und Partnerschaften von Lightspeed. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die ihrer Natur nach vorausschauend sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und durch Wörter wie "wird", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke in Bezug auf Angelegenheiten gekennzeichnet sind, die keine historischen Fakten darstellen. Derartige Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lightspeed und beinhalten inhärent zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, einschließlich wirtschaftlicher Faktoren. Verschiedene Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu zählen unter anderem die Risikofaktoren, die in unserer jüngsten "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" (Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung zur Finanzlage und zum Geschäftsergebnis), unter "Risikofaktoren" in unserem letzten Jahresinformationsformular sowie in unseren anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind und die alle unter unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Wir weisen die Leser darauf hin, diese und andere Faktoren bei Entscheidungen in Bezug auf die nachrangigen Stimmrechtsaktien von Lightspeed zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und obwohl diese Aussagen auf bestimmten Annahmen beruhen, die Lightspeed für angemessen hält, können die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Lightspeed zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sofern nicht explizit durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Lightspeed keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

