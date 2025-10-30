Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
30.10.25 | 17:41
26,870 Euro
-2,50 % -0,690
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAYER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAYER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,83026,99522:24
26,85026,98022:00
Dow Jones News
30.10.2025 22:03 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.123 Punkte - Bayer stabilisiert

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.123 Punkte - Bayer stabilisiert

DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich kaum noch bewegt, nachdem sie im späten Xetra-Handel unter Druck geraten und mit einem Minus von 2,5 Prozent aus dem Handel gegangen war. Wie Bayer kurz darauf am Abend mitteilte, erlitt das Unternehmen vor dem Obersten Gericht im Bundesstaat Washington in einem Berufungsverfahren eine Niederlage, die Bayer 185 Millionen Dollar kosten könnte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21:25 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.123    24.119    +0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.