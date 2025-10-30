Entwickler von mobilen Spielen in den Vereinigten Staaten können nun gemäß der neuesten Richtlinienaktualisierung von Google externe Kauf-Links in Google Play-Titeln verwenden

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospielhandel, das Entwickler bei der Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass es nach den Änderungen der Richtlinien von Google in den Vereinigten Staaten nun auch externe Käufe für Android-Entwickler ermöglichen kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251029247505/de/

(Graphic: Xsolla)

Ab dem 29. Oktober 2025 können US-Entwickler rechtmäßig externe Kauf-Links in ihre Google Play-Spiele einbinden, wodurch die langjährige Exklusivität endet und der Weg für flexiblere, direkt auf den Verbraucher ausgerichtete Monetarisierungsstrategien geebnet wird.

Mit dieser branchenprägenden Veränderung bieten die Lösungen "Buy Button" und "Web Shop" von Xsolla Entwicklern sofortige, konforme Möglichkeiten, ihren mobilen Handel zu diversifizieren, die Beziehungen zu ihren Spielern zu pflegen und ihre Einnahmen zu optimieren. Seit mehr als einem Jahrzehnt sind Entwickler von Android-Spielen gezwungen, für Transaktionen auf das In-App-Abrechnungssystem von Google Play zurückzugreifen. Die heutige Änderung der Richtlinien stellt einen Wendepunkt dar, da Entwickler nun Spieler zu sicheren, webbasierten Checkout-Prozessen unter ihrer eigenen Marke und Geschäftslogik weiterleiten können. Die "Buy Button"- und "Web Shop"-Lösungen von Xsolla wurden entwickelt, um Entwicklern dabei zu unterstützen, diese neue Flexibilität nahtlos zu nutzen und Verkäufe außerhalb der App-Store-Ökosysteme zu tätigen.

Der Web Shop von Xsolla ist ein Full-Service-E-Commerce-Shop mit Markenprodukten für den Verkauf von virtuellen Gegenständen, Währungen und Bundles außerhalb des App-Store-Ökosystems. Entwickler behalten das Eigentum an Kundendaten und können Marketing-Tools, Treueprogramme und Werbeaktionen nutzen, um stärkere Beziehungen zu den Spielern aufzubauen. Zusammen ermöglichen diese Lösungen Entwicklern, über Plattformbeschränkungen hinauszugehen und gleichzeitig die Compliance und die Integrität des Spielerlebnisses zu gewährleisten.

"Das Update von Google ermöglicht es Entwicklern, endlich die Kontrolle über ihren mobilen Handel zu übernehmen", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. Mit unseren Lösungen "Buy Button" und "Web Shop" können Studios schnell handeln, direkt mit ihren Spielern in Kontakt treten und einen größeren Teil ihrer hart erarbeiteten Einnahmen behalten. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einem offeneren und gerechteren Ökosystem für mobile Spiele."

Die Möglichkeit, externe Kauf-Links in Android-Spielen einzufügen, stellt eine der bedeutendsten Veränderungen in der Mobilfunkbranche seit der Einführung von App-Stores dar. Nach Apples früherer Entscheidung, iOS in ausgewählten Regionen zu öffnen, unterstreicht diese Entwicklung bei Android die weltweit zunehmende Tendenz zu offeneren mobilen Ökosystemen. Für Entwickler eröffnen diese Änderungen Möglichkeiten, direkte Beziehungen zu Verbrauchern aufzubauen, die Abhängigkeit von Abrechnungssystemen Dritter zu verringern, den Umsatz durch flexible Preisgestaltung und globale Zahlungsoptionen zu optimieren und durch maßgeschneiderte Angebote und Treueprämien ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Ähnliche Aktualisierungen werden in Großbritannien, Europa, Japan und Brasilien erwartet, was auf einen breiteren Wandel in der Branche hin zu mehr Flexibilität und Fairness bei der Monetarisierung von Handyspielen hindeutet.

Die etablierte globale Infrastruktur von Xsolla, die Zahlungen, Steuern und Compliance, Betrugsprävention und Spielerzufriedenheit umfasst, ermöglicht es Entwicklern, externe Kaufstrategien schnell und sicher zu implementieren.

Entwickler, die von der neuen Richtlinie von Google profitieren möchten, können noch heute mit dem Xsolla Buy Button und dem Xsolla Web Shop beginnen, bewährten, sicheren Lösungen, die für eine schnelle Integration und globale Skalierbarkeit entwickelt wurden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Direktvertriebsstrategie zur Monetarisierung umsetzen und die vollständige Kontrolle über Ihr Mobilfunkgeschäft übernehmen können unter: xsolla.blog/android-dev

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251029247505/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com