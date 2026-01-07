NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Beide drehten anschließend aber ins Minus. US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen.

Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Der Dow fiel um 0,94 Prozent auf 48.996,08 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6.920,93 Zählern. Der Nasdaq 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25.653,90 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia . Intel -Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.

Für Kursausschläge sorgte am Mittwoch vor allem US-Präsident Trump. Seine Ankündigung, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen, setzte Papiere betroffener Investoren unter Druck. Aktien von Blackstone etwa verloren 5,6 Prozent. Der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv. American Homes 4 Rent fielen um 4,3 Prozent und Invitation Homes um 6 Prozent.

Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Das drückte Papiere von Northrop Grumman um 5,5 Prozent nach unten und die von Lockheed Martin um 4,8 Prozent. Beide Konzern kaufen Aktien in Milliardenhöhe zurück.

Unter den kleineren Titeln schossen Ventyx Biosciences um fast 37 Prozent nach oben, nachdem das "Wall Street Journal" über eine womöglich baldige Übernahme durch den Pharmakonzern Eli Lilly berichtet hatte. Auch bei dessen Anlegern kam die Nachricht gut an, Aktien von Eli Lilly verteuerten sich um 3,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch.

Aktien des Shampoo-Herstellers Olaplex schnellten um gut 22 Prozent nach oben. Nach hohen Kursverlusten der Aktien strebt nun der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel eine Übernahme von Olaplex an, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Bei den Aktionären von First Solar drückte eine Abstufung auf "Hold" durch das Investmenthaus Jefferies auf die Stimmung. Der Kurs fiel um mehr als 10 Prozent./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



