Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q3-Zahlen 09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q3-Zahlen 12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q3-Zahlen 12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 11:30 Uhr, USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 11:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:45 Uhr, USA: AbbVie, Q3-Zahlen
