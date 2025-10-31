NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern habe trotz geringerer Absatzvolumina insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen und der Telefonkonferenz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
© 2025 dpa-AFX-Analyser