Nachdem der Index Magnificent 7, dem Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Microsoft und Tesla angehören, am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert hatte, folgte am gestrigen Handelstag eine charttechnisch betrachtet gesunde Korrektur. Nun könnten Apple und vor allem Amazon den Kurs wieder nach oben ziehen, denn beide lieferten starke Zahlen.So hat gestern Amazon im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 13 Prozent ...

