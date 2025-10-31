NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT

US0378331005