© Foto: Mark Lennihan/AP +++ dpa-Bildfunk +++

Amazon übertrifft alle Erwartungen: Starkes Cloud-Wachstum, KI-Boom und höhere Investitionen treiben die Aktie zweistellig nach oben. Der Konzern plant Rekordausgaben von 125 Milliarden US-Dollar. Die Details.Amazon hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Anleger mit einer überraschend optimistischen Investitionsprognose begeistert. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als 13 Prozent zu, da der Konzern sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz deutlich über den Schätzungen lag. Der Online-Gigant meldete einen Gewinn je Aktie von 1,95 US-Dollar (erwartet waren 1,57 US-Dollar) sowie einen Umsatz von 180,2 Milliarden US-Dollar …