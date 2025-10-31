Die Aktie von Netflix hat sich in den vergangenen Jahren extrem stark entwickelt. Zuletzt ist die Aufwärtsbewegung aber ins Stocken geraten. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen vor knapp zwei Wochen erfolgte sogar ein deutlicher Rücksetzer. Gerüchte um eine Übernahme des Medienunternehmens Warner Bros. stehen seitdem im Blickfeld. Nach US-Börsenschluss am Donnerstag konnte die Aktie aber wieder zulegen. Verantwortlich hier: die Ankündigung eines Aktiensplits.Im Zuge der Veröffentlichung der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.