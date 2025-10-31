Der Düsseldorfer Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall sorgt einmal mehr für positive Schlagzeilen im Verteidigungssektor. Seine US-Tochter American Rheinmetall hat einen wichtigen Auftrag vom National Center for Manufacturing Sciences, Inc. (NCMS) an Land gezogen. Der Deal hat ein Volumen von über 31 Millionen US-Dollar (entspricht rund 26,6 Millionen Euro) und fokussiert sich auf die Schadinstandsetzung des Bradley Schützenpanzers. Warum dieser Auftrag so wichtig ist? Er hat eine Laufzeit von 18 Monaten und garantiert Rheinmetall damit einen stabilen Umsatzbeitrag in einem strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
