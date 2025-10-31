Der Düsseldorfer Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall sorgt einmal mehr für positive Schlagzeilen im Verteidigungssektor. Seine US-Tochter American Rheinmetall hat einen wichtigen Auftrag vom National Center for Manufacturing Sciences, Inc. (NCMS) an Land gezogen. Der Deal hat ein Volumen von über 31 Millionen US-Dollar (entspricht rund 26,6 Millionen Euro) und fokussiert sich auf die Schadinstandsetzung des Bradley Schützenpanzers. Warum dieser Auftrag so wichtig ist? Er hat eine Laufzeit von 18 Monaten und garantiert Rheinmetall damit einen stabilen Umsatzbeitrag in einem strategisch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.