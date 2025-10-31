NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen erfüllt und eine gute Kostenkontrolle gezeigt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Schätzungen könnten allerdings wegen des schwachen US-Geschäfts ebenso unter Druck geraten wie der Aktienkurs./rob/gl/ag



