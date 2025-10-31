DJ Fuchs mit guter Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend

DOW JONES--Die Fuchs SE hat dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr verdient. Den im Sommer für dieses Jahr gesenkten Ausblick bekräftigte der Mannheimer Schmierstoffhersteller.

Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 896 Millionen Euro von 902 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT kletterte leicht auf 117 Millionen Euro von 116 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Fuchs mit 84 Millionen Euro 5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Analysten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen mit 898 Millionen Euro marginal mehr zugetraut, beim EBIT mit 114 Millionen und Gewinn nach Steuern mit 79 Millionen Euro aber weniger.

"Im dritten Quartal konnten wir beim EBIT den Spitzenwert des Vorjahresquartals leicht übertreffen", wird CEO Stefan Fuchs in der Mitteilung zitiert. "Zu dieser positiven Entwicklung trug neben gezielten Maßnahmen zur Kosteneindämmung vor allem eine im Vergleich zum Vorquartal deutliche Verbesserung des Ergebnisses in Nord- und Südamerika bei."

Für das Gesamtjahr rechnet Fuchs weiter mit einem Umsatz und EBIT auf Vorjahresniveau. Der Free Cashflow vor Akquisitionen wird nach wie vor um 260 Millionen Euro erwartet.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.