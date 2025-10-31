Siemens treibt seine Digitalisierung voran: Mit Capgemini sollen KI-basierte Lösungen entstehen, mit T-Mobile US folgt eine 5G-Allianz. Ziel ist mehr Effizienz und Wachstum.Siemens hat bekannt gegeben, dass es seine strategische Partnerschaft mit dem IT-Unternehmen Capgemini erweitert hat. Zukünftig will das Unternehmen mit dem Technologiedienstleistungs-Unternehmen digitale "AI-native" Lösungen entwickeln, bei denen Künstliche Intelligenz von Beginn an in die Konzeption integriert wird. Bei der Initiative wird sich auf 16 zentrale Bereiche der industriellen Produktion und des Managements konzentriert, mit dem Ziel, Effizienz, Qualität, Nachhaltigkeit und Time-to-Market zu verbessern. …Den vollständigen Artikel lesen ...
