Siemens treibt seine Digitalisierung voran: Mit Capgemini sollen KI-basierte Lösungen entstehen, mit T-Mobile US folgt eine 5G-Allianz. Ziel ist mehr Effizienz und Wachstum.Siemens hat bekannt gegeben, dass es seine strategische Partnerschaft mit dem IT-Unternehmen Capgemini erweitert hat. Zukünftig will das Unternehmen mit dem Technologiedienstleistungs-Unternehmen digitale "AI-native" Lösungen entwickeln, bei denen Künstliche Intelligenz von Beginn an in die Konzeption integriert wird. Bei der Initiative wird sich auf 16 zentrale Bereiche der industriellen Produktion und des Managements konzentriert, mit dem Ziel, Effizienz, Qualität, Nachhaltigkeit und Time-to-Market zu verbessern. …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.