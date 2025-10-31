LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen, gab heute die Einführung von BlueVerse mit OGI (Organizational General Intelligence) bekannt, einer agentenbasierten IT-Service-Management-Plattform (ITSM) der nächsten Generation, die entwickelt wurde, um die operativen Herausforderungen moderner Unternehmen autonom zu bewältigen. Als Teil von BlueVerse Tech Operations stellt es eine bedeutende Weiterentwicklung vom reaktiven Incident Management hin zu proaktiver, vorausschauender und autonomer Betriebsintelligenz dar, da IT-Umgebungen immer komplexer werden.

BlueVerse Tech Operations nutzt das fortschrittliche KI-Ökosystem von LTIMindtree, um eine integrierte, intelligente Plattform bereitzustellen, die die Produktivität und betriebliche Effizienz durch Echtzeit-Beobachtbarkeit, geschäftsorientierte Erkenntnisse und adaptive Lösungen verbessert. KI-Agenten lernen und handeln unabhängig, um Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf das Geschäft auswirken. So helfen sie Unternehmen dabei, die IT-Gesundheit mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen und die Ausfallsicherheit, Effizienz und Servicequalität zu verbessern.

LTIMindtrees BlueVerse OGI, als Teil von BlueVerse Tech Operations, nutzt Innovationen wie Knowledge Fabric, um Unternehmensdaten zu vereinheitlichen und Domänenintelligenz für genaue IT-Einblicke in Echtzeit anzuwenden. Seine selbstverwaltenden KI-Agenten übernehmen autonom die Erkennung, Diagnose, Planung und Behebung von Problemen. Die Geschäftsbeobachtbarkeit verbindet den Zustand der Technologie mit den Geschäftsergebnissen und unterstützt fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von KPIs. Es verfügt außerdem über Conversational AI Copilot für natürliche Sprachunterstützung und robuste Konnektoren für eine nahtlose IT-Tool-Integration und skalierbare Bereitstellung.

"BlueVerse Tech Operations ist für uns ein großer Schritt nach vorne. Unsere neue KI-gestützte Plattform wird Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern und ihre IT-Abläufe an ihren Geschäftszielen auszurichten. Dies spiegelt das Engagement von LTIMindtree wider, innovative, effiziente und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln", sagte Gururaj Deshpande, Chief Delivery Officer bei LTIMindtree.

BlueVerse Tech Operations stellt sicher, dass autonome Agenten kontextbezogene, nachvollziehbare Maßnahmen ergreifen, die mit den Unternehmensrichtlinien im Einklang stehen. Durch die Durchsetzung klarer Leitplanken und die Gewährleistung von Transparenz mindert die Plattform operative Risiken und ermöglicht es Unternehmen, sich bei geschäftskritischen Vorgängen auf agentenbasierte KI zu verlassen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, das mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, um Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und KI-zentriertes Wachstum voranzutreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit vertrauen auf uns. Wir nutzen fortschrittliche Technologien, um operative Exzellenz, ein verbessertes Kundenerlebnis und langfristige Wertschöpfung zu ermöglichen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in über 40 Ländern widmet sich LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

