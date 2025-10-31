DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Erste Group erwirtschaftet in den ersten neun Monaten 2025 einen Nettogewinn von EUR 2.566 Mio

Erste Group Bank AG: Erste Group erwirtschaftet in den ersten neun Monaten 2025 einen Nettogewinn von EUR 2.566 Mio

Wien (pta000/31.10.2025/07:30 UTC+1)

Finanzzahlen im Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio Q3 24 Q2 25 Q3 25 1-9 24 1-9 25 Zinsüberschuss 1.903 1.914 1.975 5.591 5.761 Provisionsüberschuss 735 762 798 2.158 2.340 Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 110 104 88 358 288 Betriebserträge 2.798 2.866 2.919 8.319 8.587 Betriebsaufwendungen -1.262 -1.361 -1.362 -3.809 -4.068 Betriebsergebnis 1.536 1.505 1.556 4.510 4.519 Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -86 -97 -136 -211 -318 Betriebsergebnis nach Wertberichtigungen 1.451 1.408 1.420 4.299 4.200 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 886 921 901 2.516 2.566 Zinsspanne (auf durchschnittliche zinstragende Aktiva) 2,45% 2,41% 2,43% 2,46% 2,39% Kosten-Ertrags-Relation 45,1% 47,5% 46,7% 45,8% 47,4% Wertberichtigungsquote (auf durchschnittliche Kundenkredite, brutto) 0,16% 0,17% 0,24% 0,13% 0,19% Steuerquote 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% Eigenkapitalverzinsung (ROTE) 19,5% 17,1% 18,0% 17,9% 16,8% Bilanz in EUR Mio Sep 24 Jun 25 Sep 25 Dez 24 Sep 25 Kassenbestand und Guthaben 23.972 27.652 25.345 25.129 25.345 Handels- & Finanzanlagen 68.446 78.448 77.229 75.781 77.229 Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 33.212 22.818 23.965 26.972 23.965 Kredite und Darlehen an Kunden 213.462 223.983 227.978 218.067 227.978 Immaterielle Vermögenswerte 1.277 1.387 1.390 1.382 1.390 Andere Aktiva 6.160 6.785 6.944 6.405 6.944 Gesamtaktiva 346.529 361.072 362.851 353.736 362.851 Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 1.770 2.729 2.538 1.821 2.538 Einlagen von Kreditinstituten 16.889 15.368 15.830 21.261 15.830 Einlagen von Kunden 239.734 248.499 247.811 241.651 247.811 Verbriefte Verbindlichkeiten 51.265 54.809 55.835 51.889 55.835 Andere Passiva 6.759 7.064 7.074 6.346 7.074 Gesamtes Eigenkapital 30.112 32.603 33.763 30.767 33.763 Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 346.529 361.072 362.851 353.736 362.851 Kredit-Einlagen-Verhältnis 89,0% 90,1% 92,0% 90,2% 92,0% NPL-Quote 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% NPL-Deckungsquote (AC Kredite, ohne Sicherheiten) 78,7% 73,6% 73,7% 72,5% 73,7% Texas-Quote 17,4% 18,0% 17,4% 18,4% 17,4% Harte Kernkapitalquote (aktuell) 15,2% 17,4% 17,5% 15,3% 17,5%

HIGHLIGHTS

GuV-Zahlen: 1-9 2025 verglichen mit 1-6 2024, Bilanzzahlen: 30. September 2025 verglichen mit 31. Dezember 2024

Der Zinsüberschuss stieg insbesondere in Tschechien, Rumänien und der Slowakei aufgrund von Kreditwachstum und der geringeren Zinsaufwendungen für Kundeneinlagen auf EUR 5.761 Mio (+3,0%; EUR 5.591 Mio). Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf EUR 2.340 Mio (+8,4%; EUR 2.158 Mio). Zuwächse gab es in allen Kernmärkten und Provisionskategorien. Das Handelsergebnis verringerte sich auf EUR 231 Mio (EUR 428 Mio), die Position Gewinne/Verluste aus Finanzinstrumenten, erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert, erhöhte sich auf EUR 58 Mio (EUR -70 Mio). Die Entwicklung beider Positionen war hauptsächlich auf Bewertungseffekte zurückzuführen. Die Betriebserträge stiegen auf EUR 8.587 Mio (+3,2%; EUR 8.319 Mio). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf EUR 4.068 Mio (+6,8%; EUR 3.809 Mio). Aufgrund von kollektivvertraglichen Gehaltserhöhungen stiegen die Personalaufwendungen auf EUR 2.449 Mio (+5,6%; EUR 2.318 Mio). Die Sachaufwendungen stiegen auf EUR 1.206 Mio (+11,1%; EUR 1.086 Mio). Während sich die in den Sachaufwendungen verbuchten Beiträge in Einlagensicherungssysteme - für 2025 bereits fast gänzlich verbucht - auf EUR 59 Mio (EUR 72 Mio) verringerten, stiegen die IT-Aufwendungen auf EUR 530 Mio (EUR 451 Mio). Die Abschreibungen beliefen sich auf EUR 413 Mio (+2,0%; EUR 405 Mio). Insgesamt erhöhte sich das Betriebsergebnis moderat auf EUR 4.519 Mio (+0,2%; EUR 4.510 Mio), die Kosten-Ertrags-Relation belief sich auf 47,4% (45,8%).

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten betrug EUR -318 Mio bzw. 19 Basispunkte des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands (EUR -211 Mio bzw. 13 Basispunkte). Dotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen wurden vor allem in Österreich vorgenommen. Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite verbesserte sich geringfügig auf 2,5% (2,6%). Die NPL-Deckungsquote (ohne Sicherheiten) stieg auf 73,7% (72,5%).

Der sonstige betriebliche Erfolg belief sich auf EUR -212 Mio (EUR -289 Mio). Die bereits für das gesamte Jahr 2025 erfassten Aufwendungen für jährliche Beitragszahlungen in Abwicklungsfonds verringerten sich auf EUR 15 Mio (EUR 28 Mio). Die Bankenabgaben - derzeit in vier Kernmärkten zu entrichten - stiegen hingegen an. Im sonstigen betrieblichen Erfolg wurden EUR 284 Mio (EUR 194 Mio) erfasst, davon entfielen EUR 141 Mio (EUR 137 Mio) auf Ungarn. Die Bankensteuer in Österreich erhöhte sich aufgrund der zu entrichtenden Sonderzahlung auf EUR 102 Mio (EUR 30 Mio), in Rumänien belief sie sich auf EUR 41 Mio (EUR 27 Mio). Die Bankensteuer in der Slowakei von EUR 50 Mio (EUR 74 Mio) wird in der Position Steuern vom Einkommen verbucht.

Die Steuern vom Einkommen beliefen sich auf EUR 815 Mio (EUR 817 Mio). Das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnende Periodenergebnis verringerte sich infolge geringerer Rentabilität der Sparkassen auf EUR 596 Mio (EUR 653 Mio). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg auf EUR 2.566 Mio (+2,0%; EUR 2.516 Mio).

Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 30,1 Mrd (EUR 28,1 Mrd). Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten Abzugsposten und Filter erhöhte sich das Harte Kernkapital (CET1, aktuell) auf EUR 26,4 Mrd (EUR 24,0 Mrd). Die gesamten regulatorischen Eigenmittel lagen bei EUR 34,8 Mrd (EUR 30,9 Mrd). Bei der Berechnung wurde der Zwischengewinn des ersten Halbjahres berücksichtigt, nicht jedoch jener des dritten Quartals. Das Gesamtrisiko (die risikogewichteten Aktiva, aktuell), das Kredit-, Markt- und operationelles Risiko inkludiert, sank auf EUR 151,1 Mrd (EUR 157,2 Mrd). Die Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote, aktuell) stieg auf 17,5% (15,3%), die Gesamtkapitalquote auf 23,0% (19,7%).

Die Bilanzsumme stieg auf EUR 362,9 Mrd (+2,6%; EUR 353,7 Mrd). Auf der Aktivseite erhöhten sich Kassenbestand und Guthaben auf EUR 25,3 Mrd (EUR 25,1 Mrd), Kredite an Banken sanken auf EUR 24,0 Mrd (EUR 27,0 Mrd). Die Kundenkredite stiegen seit Jahresende auf EUR 228,0 Mrd (+4,5%; EUR 218,1 Mrd), am stärksten in Zentral- und Osteuropa, vor allem in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Passivseitig gab es einen Rückgang bei den Einlagen von Kreditinstituten auf EUR 15,8 Mrd (EUR 21,3 Mrd). Die Kundeneinlagen stiegen auf EUR 247,8 Mrd (+2,5%; EUR 241,7 Mrd), insbesondere in Tschechien. Wesentlich für den Anstieg waren Kerneinlagen (Privatkunden, KMUs und das Sparkassen Segment). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis belief sich auf 92,0% (90,2%).

AUSBLICK

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale hat die Erste Group ihren Finanzausblick für 2025 erneut angehoben. Die Erste Group erwartet nun, dass sich der Zinsüberschuss um mehr als 2% erhöhen wird (anstatt etwas erhöhen), und eine Kosten-Ertrags-Relation von etwa 48% (statt weniger als 50%). Darüber hinaus erwartet die Erste Group eine CET1-Quote von mehr als 18,5% zum Jahresende 2025 (vor Erstkonsolidierung der Santander Bank Polska). Alle anderen Erwartungen bleiben gegenüber den großteils bereits zum Halbjahr angehobenen Werten unverändert.

