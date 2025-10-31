Madrid - Die Mitglieder der katalanischen Partei Junts haben mit grosser Mehrheit für den von Parteichef und Separatistenführer Carles Puigdemont betriebenen Bruch mit der linken Regierung gestimmt. 86,98 Prozent hätten sich dafür ausgesprochen und nur 10,22 Prozent für eine weitere Unterstützung der Regierung von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez gestimmt, teilte Junts auf der Plattform X mit. Damit verliert die linksgerichtete Minderheitsregierung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.