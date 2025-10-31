Schlieren - Molecular Partners (MP) sieht sich nach wie vor bis ins Geschäftsjahr 2028 hinein finanziert. Per Ende September verfügte das Zürcher Biotech-Unternehmen über liquide Mittel und kurzfristige Einlagen von 105 Millionen Franken. Das sind gut 9 Millionen Franken weniger als zur Jahresmitte. Auf Grundlage der aktuellen operativen Annahmen sollte dies ausreichen, um die Betriebsausgaben und Investitionsausgaben bis 2028 zu finanzieren, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
