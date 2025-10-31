GP JOULE hat im brandenburgischen Nuthe-Urstromtal für PARQ energy den Solarpark Frankenförde fertiggestellt. Nach nur sechs Monaten Bauzeit speist die Freiflächenanlage mit 73 Megawatt Leistung nun Strom ins Netz ein. Der Solarpark Frankenförde ist nach einer Bauzeit von einem halben Jahr in Betrieb gegangen. GP JOULE hatte die Arbeiten im Mai begonnen und das Projekt schneller als geplant abgeschlossen. Das Unternehmen übernimmt zudem die technische Betriebsführung der Anlage."Dank guter Planung ...

