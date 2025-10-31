Chur - An der 13. Founders-Night des Jungunternehmenforums an der Fachhochschule Graubünden in Chur wurden am 29. Oktober die Myne AG aus Domat/Ems und die Findmee GmbH aus Landquart ausgezeichnet: Myne gewann den Founders-Award 2025 für ein KI-basiertes Konzept für massgefertigte BHs, Findmee den Tech-Startup-Award Südostschweiz 2025 für eine Lösung zur Digitalisierung der Baubranche. Am Mittwochabend fand im Rahmen des Jungunternehmenforums die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
