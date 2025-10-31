Bubendorf - Der Pharmaauftragsfertiger Bachem hat mitten im wichtigsten Ausbauprojekt in der Geschichte des Unternehmens einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben. Per Anfang 2026 tritt Anne-Kathrin Stoller die Nachfolge von Thomas Meier als CEO an. Mit Stoller werde Bachem von einer erfahrenen und kompetenten Nachfolgerin aus den eigenen Reihen weitergeführt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sie ist seit 2006 bei Bachem tätig und leitet ...

