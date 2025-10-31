Zürich - Die Schweizer Finanzapp neon bringt die Vorsorge dorthin, wo sie hingehört: in die Hosentasche von ihren über 240'000 Nutzerinnen. Mit der neuen, vollständig integrierten Säule 3a vereinfacht neon den Zugang zur privaten Altersvorsorge und ergänzt das bestehende Konto- und Sparplanangebot. In Minuten eingerichtet, profitieren Nutzerinnen von einfachen Anlagestrategien mit flexiblen Zusatzoptionen und einem sehr attraktiven Gebührenmodell ...

