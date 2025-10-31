© Foto: Yonhap - YNA

Es gibt wohl kaum ein besseres Bild für den aktuellen Börsen-Hype: Nvidia-CEO Huang trifft sich mit den Chefs von Samsung und Hyundai zu einem Chicken-and-Beer-Abend. Darauf explodieren koreanische Fried-Chicken-Stocks.Ein Bier, Hähnchen und eine verrückte Hausse an der Börse: Ein Abendessen von Nvidia-Chef Jensen Huang in Seoul hat die südkoreanische Börse in Aufruhr versetzt. Fotos und Videos, die den Nvidia-CEO beim gemütlichen "Chicken-and-Beer"-Abend mit Samsung-Boss Jay Y. Lee und Hyundai-Chef Chung Euisun in einem Restaurant der Kkanbu-Chicken-Kette zeigen, gingen viral und entfachten einen wahren Kaufrausch unter Anlegern. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber …