Datum der Anmeldung:
29.10.2025
Aktenzeichen:
B3-102/25
Unternehmen:
Treibacher Industrie AG, Althofen/Österreich; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der und alleiniger Kontrolle über die Evonik Treibacher GmbH, Treibach/Österreich
Produktmärkte:
Natriumperborat, Natriumpercarbonat
