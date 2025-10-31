Die niederländische Regierung bereitet sich darauf vor, ihr Förderprogramm SDE++ für Großprojekte im Bereich erneuerbare Energien auslaufen zu lassen. Im Einklang mit den EU-Marktreformen soll es durch zweiseitige Differenzkontrakte ersetzt werden. von pv magazine Global Nach Angaben des Ministeriums für Klimapolitik und grünes Wachstum werden die Niederlande ihr Förderprogramm "Stimulation of Sustainable Energy Production and Climate Transition" (SDE++) für große Projekte im Bereich erneuerbare Energien ab 2027 durch ein System mit zweiseitigen Contracts for Difference (CfD) ersetzen. Die vorgeschlagene ...

