Gotion InoBat Batteries hat mit dem Bau der angekündigten Batteriefabrik in der Slowakei begonnen. In der ersten Entwicklungsphase soll die künftige Fabrik in Å urany im Süden des Landes zunächst eine Jahreskapazität von 20 GWh bieten. Der Beginn der Pilotproduktion ist für September 2026 geplant, die Serienproduktion soll 2027 anlaufen, wie Gotion InoBat Batteries mitteilt. Später kann die Produktionskapazität auf 40 GWh verdoppelt werden.Bei Gotion ...

