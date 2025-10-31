Tesla erleidet einen weiteren Rückschlag beim Robotaxi. Nachdem zuletzt positive News zu Fortschritten überwogen, kämpft Tesla nun mit Behörden und Sicherheitsfragen. Der geplante Start des "Cybercab" droht sich deutlich zu verschieben - wie wichtig das Robotaxi für Tesla ist zeigt die Reaktion der Aktie.Teslas Robotaxi steckt wohl tiefer in Schwierigkeiten, als bisher bekannt war. Nachdem Elon Musk erst im Sommer angekündigt hatte, bis Ende 2025 die Hälfte der US-Bevölkerung mit autonomen Fahrzeugen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.