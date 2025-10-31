Tesla erleidet einen weiteren Rückschlag beim Robotaxi. Nachdem zuletzt positive News zu Fortschritten überwogen, kämpft Tesla nun mit Behörden und Sicherheitsfragen. Der geplante Start des "Cybercab" droht sich deutlich zu verschieben - wie wichtig das Robotaxi für Tesla ist zeigt die Reaktion der Aktie.Teslas Robotaxi steckt wohl tiefer in Schwierigkeiten, als bisher bekannt war. Nachdem Elon Musk erst im Sommer angekündigt hatte, bis Ende 2025 die Hälfte der US-Bevölkerung mit autonomen Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
