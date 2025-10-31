EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FUCHS SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2221898 31.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group