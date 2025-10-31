Nvidia hat als erstes Unternehmen die 5-Billionen-Dollar-Marke erreicht - doch an der Wall Street glauben viele: Das Limit ist noch längst nicht erreicht. 5 Billionen Dollar - ein Kurswunder, das selbst die Wall Street sprachlos macht. Nvidia ist das erste Unternehmen der Welt, das diese historische Marke erreicht hat. Der KI-Chip-Pionier hat Apple und Microsoft überholt und ist zum wertvollsten Konzern des Planeten geworden. Doch nach diesem Rekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE