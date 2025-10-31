Die Aktie des Sportartikelherstellers Puma brach aufgrund der schlechten Quartalszahlen am Donnerstag massiv ein. Zuletzt bewegte der Kurs sich in einer Range von 17 bis 24 €. Am Freitag steht sie aktuell bei rund 19 €. Geht der Ausverkauf weiter? Reset beginnt Unter diesem Motto steht der Bericht zum dritten Quartal vom 30. Oktober. Das neue Management um Arthur Hoeld nahm hohe Abschreibungen vor und packte vieles davon in das abgelaufene Quartal. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
