Nach den zuletzt vermeldeten Quartalszahlen ist die Aktie von Netflix in eine Korrektur gerutscht. Doch nun gibt es neue Nachrichten den Tech-Konzern betreffend. Können diese den Kurs wieder nach oben heben? Aktien-Split und mögliche Übernahme Am Freitag steht die Aktie von Netflix wegen einer Reihe neuer Nachrichten im Fokus. Der Tech-Konzern dürfte unter anderem einen Aktien-Split im Verhältnis von 10:1 durchführen. Laut dem Beschluss des Verwaltungsrates ...

