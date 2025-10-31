Nach Jahren der Seitwärtsbewegung meldet sich International Business Machines (IBM) endgültig zurück. Die jüngsten Quartalszahlen belegen, dass der traditionsreiche Technologiekonzern eine Phase nachhaltiger Stabilisierung erreicht hat - getragen von wachsendem Umsatz, robuster Gewinnentwicklung und einer zunehmenden Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz. IBM übertrifft Erwartungen im dritten Quartal 2025 Im dritten Quartal 2025 übertraf IBM die ...

