Mit dem Helivor HV erweitert die Kostal Solar Electric GmbH ihr Portfolio um einen eigenen Hochvolt-Energiespeicher. Der modulare Speicher ergänzt bestehende Partnerlösungen und stärkt die Position des Unternehmens als Systemanbieterin. Die Solartechnikherstellerin Kostal hat mit dem Helivor HV erstmals einen eigenen Hochvolt-Energiespeicher vorgestellt. Der neue Speicher soll das bestehende Zubehörangebot rund um Wechselrichter, Wallboxen und Energiemanager erweitern, und das ohne dabei die Kompatibilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
