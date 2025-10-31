© Foto: Netflix MediaDer Streaming-Riese will Berichten zufolge eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros Discovery prüfen. Es wäre eine filmreife Übernahme, die bei Anlegern am Freitag vorbörslich für Euphorie sorgt.In der US-Unterhaltungsbranche bahnt sich ein möglicher Paukenschlag an: Laut übereinstimmenden Medienberichten sondiert Netflix derzeit eine Übernahme des Film- und Streaminggeschäfts von Warner Bros Discovery. Demnach hat der Streaming-Riese bereits die Investmentbank Moelis & Co an Bord geholt, um ein mögliches Gebot vorzubereiten - dieselbe Bank hatte kürzlich Skydance bei der erfolgreichen Übernahmeofferte für Paramount beraten. Insider berichten zudem, dass Netflix bereits Zugriff auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
