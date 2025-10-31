Die Bilanzsaison ist schon weiter fortgeschritten, und kommende Woche, am 6. November, wird auch die Commerzbank ihre Bücher öffnen. Gestern gab es bereits eine positive Meldung, die vor allem Auswirkungen auf das Ausschüttungspotenzial in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen hat.Die Commerzbank hat bekannt gegeben, dass ab kommendem Jahr die Mindestausstattung mit hartem Kernkapital (die relevante Eigenkapitalgröße bei Banken) sinkt. Im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
