Nach dem rätselhaften Kurssturz sprechen Analysten von einer übertriebenen Marktreaktion. Und sehen weiter Potenzial in der Aktie des Sportartikelkonzerns. Zehn Prozent stürzte die Aktie des Sportartikelkonzerns Adidas Mitte der Woche ab, 15 Prozent hatte sie innerhalb einer Woche eingebüßt. Dabei waren die Quartalszahlen eigentlich längst raus. Für Irritationen im Markt hatten jedoch Aussagen von Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz gesorgt. Der hatte eigentlich gute Nachrichten im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.