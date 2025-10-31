München (ots) -Die Vorfreude auf die festliche Saison steigt und was gibt es Schöneres, als in der Adventszeit stimmungsvolle Weihnachtsmärkte zu entdecken?Garner Hotels von IHG Hotels & Resorts bieten an mehr als 25 Standorten in Deutschland und Österreich mit ihren modernen, komfortablen Hotels in zentraler Lage den idealen Ausgangspunkt für spontane und günstige Wochenendtrips oder eine entspannte Auszeit.Nach einem Tag zwischen Glühwein, Lichterglanz und festlicher Stimmung laden die charaktervollen Garner Hotels zum Wohlfühlen ein: Ein Willkommensdrink und Snack zur Ankunft, frischer Bohnenkaffee, regional inspirierte Frühstücksvariationen und der 24/7 Garner Shop in der Lobby sorgen dafür, dass Gäste jederzeit gut versorgt sind. Unter dem Motto "Entspannte Hotelaufenthalte, so einzigartig wie Sie" zeigt Garner, dass Cityhotels mehr sein können als nur ein Ort zum Schlafen, sie sind ein Teil des festlichen Stadterlebnisses.Von Norddeutschland bis in die Alpenregion: In den Garner Hotels von IHG Hotels & Resorts lässt sich die Adventszeit in vollen Zügen genießen. Hier einige Tipps, wo sich ein winterlicher Citytrip besonders lohnt:Garner Hotel Köln - EngelbertzNur wenige Schritte vom Kölner Dom entfernt, ist das Garner Hotel Köln - Engelbertz der ideale Ausgangspunkt für einen festlichen Städtetrip. Ob Weihnachtsmarkt auf dem Alter Markt oder an der Domplatte, alle Highlights der Adventszeit liegen direkt vor der Tür. Nach einem Tag voller Glühwein, Lichterglanz und weihnachtlicher Stimmung erwartet die Gäste ein nordisch inspiriertes Frühstücksbuffet und moderne, gemütliche Zimmer.Adresse: Obenmarspforten 1-3, 50667 KölnGarner Hotel Berlin - MitteMitten in Berlin lädt das Garner Hotel Berlin - Mitte zu einem entspannten Adventsaufenthalt ein. Nur wenige Schritte trennen Gäste vom Gendarmenmarkt, Alexanderplatz oder Checkpoint Charlie, hier ist festliche Stimmung garantiert. Die Zimmer bieten modernen Komfort, Highspeed-WLAN und teilweise Kitchenette, während das reichhaltige Frühstücksbuffet den perfekten Start in den Tag bereitet.Adresse: Zimmerstraße 88, 10117 BerlinGarner Hotel Essen - HandelshofIm historischen Gebäude des Handelshofs liegt das Garner Hotel Essen - Handelshof in zentraler Lage, nur wenige Schritte von den festlich geschmückten Weihnachtsmärkten entfernt. Ob auf dem Kennedyplatz oder rund um den Dom, Besucher genießen Glühwein, süße Leckereien und handgefertigte Geschenke. Nach einem winterlichen Stadtbummel laden die modernen Zimmer zum Entspannen ein.Adresse: Am Hauptbahnhof 2, 45127 EssenGarner Hotel Klagenfurt Moser VerdinoWer den Adventszauber in Österreich erleben möchte, ist im Garner Hotel Klagenfurt Moser Verdino genau richtig. Nur wenige Schritte trennen Gäste vom Christkindlmarkt am Neuen Platz, mit Blick auf den festlich geschmückten Lindwurmbrunnen. Die Zimmer verbinden modernen Komfort mit gemütlicher Atmosphäre, während ein reichhaltiges Frühstück einen genussvollen Start in den Tag garantiert.Adresse: Jaques-Lemans-Platz 2, 9020 Klagenfurt am WörtherseePressekontakt:MELCHIOR Kommunikations GmbHLaure Munschlaure@agencemelchior.com+49 (0)176 43242451Ebru Tiryakiebru@agencemelchior.com+49 155 60216997Original-Content von: IHG Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180925/6148825