Die RENK Group AG, ein Schwergewicht in der Antriebstechnik für Militär und Industrie, hat einen bedeutenden Auftrag aus dem zivilen Maritim-Sektor bekannt gegeben. Das Unternehmen liefert zwölf Doppelschiffsgetriebe des Typs NDSL-3600 an den Kunden Kongsberg Maritime Sweden AB. Diese Getriebe sind das Herzstück des Antriebsstrangs für sechs brandneue RoPax-Fähren einer internationalen Reederei. Die ersten Einheiten sollen bereits im vierten Quartal 2026 ausgeliefert werden. Dieser Auftrag sichert nicht nur ein stabiles Geschäft, sondern ist vor allem ein wichtiges strategisches Signal an den ...

