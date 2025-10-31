© Foto: YNA - dpa

Samsung will mit Nvidia bei HBM4-Chips kooperieren - ein entscheidender Schritt, um im milliardenschweren Wettlauf um die KI-Vorherrschaft wieder mitzuhalten.Samsung Electronics steht offenbar kurz vor einem wichtigen Schritt im Rennen um die nächste Generation von KI-Chips, so Reuters. Der südkoreanische Technologiekonzern bestätigte am Freitag, dass er sich in "engen Gesprächen" mit Nvidia befindet, um künftig HBM4-Chips zu liefern. Diese Hochleistungs-Speicherbausteine gelten als Schlüsselkomponente für künstliche Intelligenz und datenintensive Rechenprozesse. Zuvor hatte ein gemeinsames Abendessen von Nvidia-Chef Jensen Huang und Samsung-Boss Jay Y. Lee für Schlagzeilen gesorgt - und …