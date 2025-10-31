FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 440 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 325 (385) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 9630 (9625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3250 (3020) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS WPP PRICE TARGET TO 440 (480) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 338 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1675 (1525) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 3600 (3750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 510 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 39 (38) EUR - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GSK PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS WPP PRICE TARGET TO 360 PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1190 (1220) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 470 (565) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 280 (360) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GSK PRICE TARGET TO 1900 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3050) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS DRAX GROUP WITH 'SELL' - PRICE TARGET 600 PENCE
