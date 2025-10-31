EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Covestro AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
