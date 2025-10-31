Der Spezialchemiekonzern Covestro hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen litt wie die gesamte Branche unter der anhaltend schwierigen Marktlage. So verringerte sich der Umsatz um zwölf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sank von 287 auf 242 Millionen Euro. Darüber hinaus rutschte der ehemalige DAX-Konzern, der voraussichtlich bald vom arabischen Ölriesen Adnoc übernommen wird, in die roten Zahlen. Nachdem im Vorjahreszeitraum immerhin noch 33 Millionen ...

