Während die Branchen-Nachbarn Rheinmetall und Hensoldt sich am Freitag an der Börse leicht erholen, glänzt die Aktie von Getriebe-Bauer Renk mit einem satten Kursplus. Grund ist unter anderem, dass ein Analysehaus seine Verkaufsempfehlung für den MDAX-Wert aufgegeben hat. Auch charttechnisch besteht Hoffnung für das Rüstungsunternehmen. Unter großem medialen Interesse gab der Panzergetriebe-Hersteller vor sieben Wochen bekannt, wegen der wachsenden Nachfrage nach seinen militärischen Produkten die ...

