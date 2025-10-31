Amazon hat im dritten Quartal mit einem starken Cloud-Umsatz überrascht - doch hinter der glänzenden Fassade steckt ein mögliches Warnsignal, warnen Analysten von Jefferies. Online-Riese Amazon hat am Donnerstag die Erwartungen der Wall Street in den Schatten gestellt. Die Aktie schoss nachbörslich um 12 Prozent nach oben. Das Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) stieg auf 20 Prozent, nach 17,5 Prozent im Vorquartal. Anleger jubelten über die ...

