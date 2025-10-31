Auf der A6 bei Amberg testet die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) erstmals das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt. Das Projekt E|MPOWER soll zeigen, wie induktive Ladetechnologie den Weg für alltagstaugliche Elektromobilität ebnen kann. Forschung bringt kabelloses Laden auf die StraßeDie Bauarbeiten sind abgeschlossen, jetzt geht es los: Auf einem ein Kilometer langen Abschnitt der A6 bei Amberg erprobt die FAU gemeinsam mit Industrie- und Forschungspartner:innen ...

